В Польше прокуроры просят три месяца ареста для экс-министра Зебро, который в Венгрии

В Польше прокуроры просят меру пресечения в виде ареста на три месяца для Збигнева Зёбро, бывшего генпрокурора и министра юстиции времен пребывания у власти партии "Право и справедливость".

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Прокуроры обратились в суд с ходатайством о досудебном аресте Зёбро на три месяца из-за обоснованных опасений, что он будет пытаться скрыться от правосудия или препятствовать процессу.

Представитель прокуратуры Пшемыслав Новак отметил, что нет оснований относиться к Збигневу Зёбро иначе, чем к кому-то другому в похожей ситуации, и позволить ему допросы с пребыванием за границей.

В прошлую пятницу снял с Зёбро депутатский иммунитет в связи с расследованием о возможных злоупотреблениях со средствами Фонда справедливости, а также дал согласие на его потенциальный арест. В тот же вечер прокуратура постановила предъявить ему обвинения и доставить на допрос.

"До сих пор решение о его задержании не выполнено из-за того факта, что подозреваемый сейчас находится в Венгрии", – отметили в национальной прокуратуре.

Зёбро отрицает утверждения о его "побеге из страны" и говорит, что оказался в Венгрии заранее и открыто.

