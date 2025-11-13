Премʼєрка Італії не відмовляється від угоди з Албанією про розміщення мігрантів

Італія налаштована продовжити роботу центрів тимчасового тримання мігрантів, які вона побудувала в Албанії та які наразі не функціонують через рішення італійських судів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA, про це в четвер сказала премʼєрка Італії Джорджа Мелоні.

Після міжурядового саміту Італія-Албанія Мелоні сказала, що робота центрів відновиться після набуття чинності новим Пактом ЄС про міграцію та притулок у середині 2026 року.

"Коли новий пакт ЄС про міграцію та притулок набуде чинності, вони (центри в Албанії. – Ред.) функціонуватимуть так, як було заплановано з самого початку: ми змарнуємо два роки, щоб опинитися в тій самій ситуації, що й на початку", – сказала вона.

"Це не моя відповідальність; через два роки ми будемо робити те саме, що могли зробити два роки тому. Гадаю, кожен візьме на себе свою відповідальність", – додала Мелоні.

У 2023 році Італія та Албанія уклали першу для ЄС угоду про тимчасове розміщення мігрантів, поки вони чекають на розгляд їхніх заявок про отримання притулку.

Очікувалось, що в Албанії вдасться розмістити близько 36 тисяч мігрантів на рік, але схема майже одразу наштовхнулась на опір італійських судів, які побачили в ній суперечності з правом ЄС.