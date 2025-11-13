Премьер Италии не отказывается от соглашения с Албанией о размещении мигрантов

Италия настроена продолжить работу центров временного содержания мигрантов, которые она построила в Албании и которые в настоящее время не функционируют из-за решения итальянских судов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA, об этом в четверг заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

После межправительственного саммита Италия-Албания Мелони сказала, что работа центров возобновится после вступления в силу нового Пакта ЕС о миграции и убежище в середине 2026 года.

"Когда новый пакт ЕС о миграции и убежище вступит в силу, они (центры в Албании. – Ред.) будут функционировать так, как было запланировано с самого начала: мы потеряем два года, чтобы оказаться в той же ситуации, что и в начале", – сказала она.

"Это не моя ответственность; через два года мы будем делать то же, что могли сделать два года назад. Думаю, каждый возьмет на себя свою ответственность", – добавила Мелони.

В 2023 году Италия и Албания заключили первое для ЕС соглашение о временном размещении мигрантов, пока они ждут рассмотрения их заявлений о получении убежища.

Ожидалось, что в Албании удастся разместить около 36 тысяч мигрантов в год, но схема почти сразу натолкнулась на сопротивление итальянских судов, которые увидели в ней противоречия с правом ЕС.