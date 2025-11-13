В Греции анонсировали визит Зеленского 16 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, посетит Афины в воскресенье, 16 ноября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
Программа визита Зеленского в Грецию постоянно корректируется из соображений безопасности, однако его прибытие ожидается в первой половине дня.
Глава государства предварительно встретится с президентом Греции Константиносом Тасуласом, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и спикером парламента Никитасом Какламанисом.
Последний раз президент Украины был в Греции в августе 2023 года для участия в саммите "Украина – Балканы".
А греческий премьер Кириакос Мицотакис последний раз посещал Украину в июне 2025 года. Он был в Одессе на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".
