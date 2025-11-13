Сибіга розповів про зустріч з очільницею МЗС Британії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про зустріч з британською колегою Іветтою Купер; серед іншого, йшлося про санкції та заморожені російські активи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму Twitter.

Сибіга зазначив, що вони під час зустрічі скоординували наступні кроки для посилення тиску на Росію і посилення України.

I had a substantial and cordial bilateral meeting with my British colleague @YvetteCooperMP to reaffirm the strength of our strategic partnership and its vital role for the security and prosperity of Europe.



We coordinated next steps to increase the price of war for Russia and… pic.twitter.com/14JPb29t0b – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 13, 2025

"Висловив подяку за лідерство Британії у всіх сферах, вчорашню сильну заяву G7 та новий "зимовий" пакет допомоги на 12 млн фунтів стерлінгів. Ми погоджуємося щодо важливості швидких колективних дій задля повноцінного використання заморожених активів РФ на підтримку оборони й відбудови України. Це рішення потрібне до кінця року", – зазначив Сибіга.

Він додав, що також скоординували дії у межах міжнародних організацій та зусилля для притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини.

Як відомо, план ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.

У ЄС запевняють, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.

Також у Єврокомісії заявили, що Британія та Канада можуть надати власні "репараційні позики" Україні.