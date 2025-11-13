Укр Рус Eng

Сибига рассказал о встрече с главой МИД Великобритании

Новости — Четверг, 13 ноября 2025, 20:03 — Мария Емец

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал о встрече с британской коллегой Иветтой Купер; среди прочего, речь шла о санкциях и замороженных российских активах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем Twitter.

Сибига отметил, что они во время встречи скоординировали следующие шаги для давления на Россию и усиления Украины.

"Выразил благодарность за лидерство Британии во всех сферах, вчерашнее сильное заявление G7 и новый "зимний" пакет помощи на 12 млн фунтов стерлингов. Мы согласны относительно важности быстрых коллективных действий для полноценного использования замороженных активов РФ в поддержку обороны и восстановления Украины. Это решение нужно до конца года", – отметил Сибига.

Он добавил, что также скоординировали действия в рамках международных организаций и усилия для привлечения России к ответственности за совершенные преступления.

Как известно, план ЕС с "репарационным займом" Украине с использованием российских активов затормозил из-за позиции Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.

В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.

Также в Еврокомиссии заявили, что Великобритания и Канада могут предоставить собственные "репарационные займы" Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сибига Великобритания
Реклама: