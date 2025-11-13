Сибига рассказал о встрече с главой МИД Великобритании

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал о встрече с британской коллегой Иветтой Купер; среди прочего, речь шла о санкциях и замороженных российских активах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем Twitter.

Сибига отметил, что они во время встречи скоординировали следующие шаги для давления на Россию и усиления Украины.

I had a substantial and cordial bilateral meeting with my British colleague @YvetteCooperMP to reaffirm the strength of our strategic partnership and its vital role for the security and prosperity of Europe.



We coordinated next steps to increase the price of war for Russia and… pic.twitter.com/14JPb29t0b – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 13, 2025

"Выразил благодарность за лидерство Британии во всех сферах, вчерашнее сильное заявление G7 и новый "зимний" пакет помощи на 12 млн фунтов стерлингов. Мы согласны относительно важности быстрых коллективных действий для полноценного использования замороженных активов РФ в поддержку обороны и восстановления Украины. Это решение нужно до конца года", – отметил Сибига.

Он добавил, что также скоординировали действия в рамках международных организаций и усилия для привлечения России к ответственности за совершенные преступления.

Как известно, план ЕС с "репарационным займом" Украине с использованием российских активов затормозил из-за позиции Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.

В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.

Также в Еврокомиссии заявили, что Великобритания и Канада могут предоставить собственные "репарационные займы" Украине.