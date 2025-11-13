Ердоган знову виступив проти воззʼєднання Кіпру

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вважає постійне розділення Кіпру на дві держави найбільш реалістичним способом вирішення замороженого конфлікту на острові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Чергову заяву щодо кіпрського конфлікту Ердоган зробив у четвер під час зустрічі з "президентом" невизнаної Турецької Республіки Північного Кіпру Туфаном Ерхурманом в Анкарі.

"Греко-кіпрська сторона бачить рішення для Кіпру в тому, щоб звести турецьких кіпріотів до статусу меншини в партнерській державі, яка зараз не існує", – сказав президент Туреччини.

Він додав, що Анкара натомість і далі переконана, що існує формула, за якою обидві сторони можуть жити в мирі на острові.

"Наша позиція щодо кіпрського питання завжди була чіткою. Ми вважаємо, що найреалістичнішим рішенням кіпрського питання є існування двох держав на острові", – сказав Ердоган.

Середземноморський острів Кіпр фактично розділений на дві частини з 1974 року, коли турецькі війська вторглися після перевороту, метою якого було об'єднання Кіпру з Грецією.

На півночі Кіпру утворилась Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина. Наразі існує дев'ять контрольно-пропускних пунктів уздовж "зеленої лінії", яка розділяє обидві сторони і яку патрулює ООН.

У Туреччині тривалий час наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.