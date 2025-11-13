Эрдоган вновь выступил против воссоединения Кипра

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает постоянное разделение Кипра на два государства наиболее реалистичным способом решения замороженного конфликта на острове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Очередное заявление по кипрскому конфликту Эрдоган сделал в четверг во время встречи с "президентом" непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Туфаном Эрхурманом в Анкаре.

"Греко-кипрская сторона видит решение для Кипра в том, чтобы свести турецких киприотов к статусу меньшинства в партнерском государстве, которое сейчас не существует", – сказал президент Турции.

Он добавил, что Анкара, напротив, по-прежнему убеждена, что существует формула, по которой обе стороны могут жить в мире на острове.

"Наша позиция по кипрскому вопросу всегда была четкой. Мы считаем, что самым реалистичным решением кипрского вопроса является существование двух государств на острове", – сказал Эрдоган.

Средиземноморский остров Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда турецкие войска вторглись после переворота, целью которого было объединение Кипра с Грецией.

На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция. В настоящее время существует девять контрольно-пропускных пунктов вдоль "зеленой линии", которая разделяет обе стороны и которую патрулирует ООН.

В Турции долгое время настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.