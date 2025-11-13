Мерц попросив Зеленського стримати наплив українських чоловіків до Німеччини

Німецький канцлер Фрідріх Мерц у четвер закликав президента України Володимира Зеленського обмежити прибуття молодих українських чоловіків до Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Мерц сказав, що порушив питання прибуття чоловіків з України до Німеччини під час телефонної розмови з Зеленським.

"Сьогодні під час тривалої телефонної розмови я попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки, зокрема з України, не приїжджали до Німеччини у великій кількості – у все більшій кількості, – а служили своїй країні. Вони там потрібні", – сказав канцлер Німеччини.

У жовтні повідомлялось, що після пом'якшення Україною правил виїзду з країни для чоловіків віком від 18 до 22 років кількість молодих українців, які приїжджають до Німеччини, зросла вдесятеро.

На цьому тлі премʼєр німецької землі Баварія Маркус Зьодер запропонував запровадити обмеження на вʼїзд українських чоловіків до Німеччини.

Українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть так звані "бюргергельд", допомогу, яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.