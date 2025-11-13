Укр Рус Eng

Мерц попросил Зеленского сдержать приток украинских мужчин в Германию

Новости — Четверг, 13 ноября 2025, 20:17 — Олег Павлюк

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в четверг призвал президента Украины Владимира Зеленского ограничить прибытие молодых украинских мужчин в Германию.

Мерц сказал, что поднял вопрос прибытия мужчин из Украины в Германию во время телефонного разговора с Зеленским.

"Сегодня во время длительного телефонного разговора я попросил президента Украины обеспечить, чтобы молодые мужчины, в частности из Украины, не приезжали в Германию в большом количестве – во все большем количестве, – а служили своей стране. Они там нужны", – сказал канцлер Германии.

В октябре сообщалось, что после смягчения Украиной правил выезда из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет количество молодых украинцев, приезжающих в Германию, выросло в десять раз.

На этом фоне премьер немецкой земли Бавария Маркус Зёдер предложил ввести ограничения на въезд украинских мужчин в Германию.

Украинцы, приехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать так называемый "бюргергельд", помощь, которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чей доход не хватает для самообеспечения.

