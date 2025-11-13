Португалію чекає перший за 12 років загальний страйк

Португальські профспілки у четвер проголосували за проведення в грудні загального страйку на знак протесту проти реформи трудового законодавства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Рішення про загальний страйк підтримали і комуністично налаштована профспілка CGTP, і більш поміркована UGT.

Загальний страйк, запланований на 11 грудня, стане першою подібною акцією з 2013 року – тоді її спричинив режим жорсткої економії на тлі економічної кризи.

Причиною такого кроку став запропонований урядом Португалії проєкт реформи трудового законодавства. Він зокрема передбачає спрощений порядок звільнення, подовжену тривалість строкового договору і розширення мінімального обсягу послуг, що повинні надаватися в разі страйку.

Очікується, що документ буде ухвалений за підтримки ультраправої та найбільшої опозиційної партії Chega ("Досить").

"Це категоричне "ні", – йдеться в заяві UGT, яка назвала проєкт "реформою трудового законодавства для роботодавців".

В уряді Португалії кажуть, що законопроєкт має підвищити рівень продуктивності та гнучкості на ринку праці.

У 2023 році у Португалії відбувся масштабний страйк працівників освіти.