Португалию ждет первая за 12 лет всеобщая забастовка

Португальские профсоюзы в четверг проголосовали за проведение в декабре всеобщей забастовки в знак протеста против реформы трудового законодательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Решение о всеобщей забастовке поддержали и коммунистически настроенный профсоюз CGTP, и более умеренный UGT.

Всеобщая забастовка, запланированная на 11 декабря, станет первой подобной акцией с 2013 года – тогда ее вызвал режим жесткой экономии на фоне экономического кризиса.

Причиной такого шага стал предложенный правительством Португалии проект реформы трудового законодательства. Он, в частности, предусматривает упрощенный порядок увольнения, продленную продолжительность срочного договора и расширение минимального объема услуг, которые должны предоставляться в случае забастовки.

Ожидается, что документ будет принят при поддержке ультраправой и крупнейшей оппозиционной партии Chega ("Хватит").

"Это категорическое „нет"", – говорится в заявлении UGT, которая назвала проект "реформой трудового законодательства для работодателей".

В правительстве Португалии говорят, что законопроект должен повысить уровень производительности и гибкости на рынке труда.

В 2023 году в Португалии прошла масштабная забастовка работников образования.