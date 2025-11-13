Укр Рус Eng

США зможуть відмовляти у візі через ожиріння

Новини — Четвер, 13 листопада 2025, 22:22 — Олег Павлюк

Державний секретар США Марко Рубіо доручив американським дипломатам розглядати ожиріння поряд з різними хронічними захворюваннями як одну з причин для відмови іноземцям у видачі віз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У телеграмі на імʼя американських дипломатичних представництва від 6 листопада Рубіо посилається на правило "державних витрат", яке забороняє вʼїзд у США іммігрантами, якщо їхнє перебування передбачатиме видатки з федерального бюджету.

Держсекретар посилається на дані Центрів контролю та профілактики захворювань США, згідно з якими ожиріння у дорослих збільшує ризик розвитку таких захворювань, як високий кров'яний тиск, проблеми з диханням, камені в жовчному міхурі та захворювання жовчного міхура.

Він додає, що "всі ці захворювання можуть вимагати дорогого, довготривалого лікування".

Речниця Білого дому Анна Келлі сказала, що нові вказівки є продовженням зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на зосередження федеральних витрат на громадян США.

"Протягом 100 років політика Державного департаменту передбачала право відмовляти у видачі візи заявникам, які могли б стати фінансовим тягарем для платників податків", – сказала вона.

З моменту повернення до Білого дому Трамп прагне суттєво скоротити як легальну, так і нелегальну імміграцію до Сполучених Штатів.

Раніше Державний департамент США анулював щонайменше шість віз іноземцям, зокрема громадянину Німеччини, які, на його думку, схвально прокоментували вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка.

