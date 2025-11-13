США смогут отказывать в визе из-за ожирения

Государственный секретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам рассматривать ожирение наряду с различными хроническими заболеваниями как одну из причин для отказа иностранцам в выдаче виз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В телеграмме на имя американских дипломатических представительств от 6 ноября Рубио ссылается на правило "государственных расходов", которое запрещает въезд в США иммигрантам, если их пребывание будет предполагать расходы из федерального бюджета.

Госсекретарь ссылается на данные Центров контроля и профилактики заболеваний США, согласно которым ожирение у взрослых увеличивает риск развития таких заболеваний, как высокое кровяное давление, проблемы с дыханием, камни в желчном пузыре и заболевания желчного пузыря.

Он добавляет, что "все эти заболевания могут потребовать дорогостоящего, длительного лечения".

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли сказала, что новые указания являются продолжением усилий администрации Дональда Трампа, направленных на сосредоточение федеральных расходов на граждан США.

"В течение 100 лет политика Государственного департамента предусматривала право отказывать в выдаче визы заявителям, которые могли бы стать финансовым бременем для налогоплательщиков", – сказала она.

С момента возвращения в Белый дом Трамп стремится существенно сократить как легальную, так и нелегальную иммиграцию в Соединенные Штаты.

Ранее Государственный департамент США аннулировал по меньшей мере шесть виз иностранцам, в частности гражданину Германии, которые, по его мнению, одобрительно прокомментировали убийство консервативного активиста Чарли Кирка.