Чому шатдаун у США завершився не на користь демократів і що буде з ними далі

Найдовший шатдаун в історії США – 43 дні тривала часткова зупинка роботи федерального уряду.

Зазвичай подібні кризи у США закінчувалися компромісом між республіканцями та демократами. Проте не цього разу – нинішній шатдаун закінчився не як політичний компроміс, а як поразка Демократичної партії.

Про капітуляцію демократів і її можливі наслідки читайте в статті кандидатки політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук. Далі – стислий її виклад.

Рекордний шатдаун завершився підписанням президентом Дональдом Трампом закону про відновлення роботи уряду.

Цей крок став капітуляцією щодо головної вимоги демократів – продовження податкових кредитів, які знижують вартість медичного страхування для 24 мільйонів американців.

Варто уточнити: причиною шатдауну були саме питання продовження федеральних субсидій на медичне страхування.

Ще у вересні демократи заблокували республіканський законопроєкт про фінансування уряду, вимагаючи включити до нього продовження податкових кредитів, які роблять поліси Affordable Care Act доступними для мільйонів американців.

Проте після 43 днів протистояння демократи погодилися на поступки без виконання своєї ключової головної умови.

Шатдаун було подолано завдяки тому, що разом із республіканцями проголосували вісім сенаторів-демократів.

Серед них – чотири колишні губернатори, двоє членів бюджетного комітету та ще двоє, які вже оголосили про відставку.

А крім того – жоден не переобирається на проміжних виборах 2026 року.

Їхній спільний аргумент: зупинити економічну шкоду важливіше, ніж втримати ідеологічну чистоту.

Усередині Демократичної партії ця подія розірвала тонку рівновагу між стратегіями.

Прогресивне крило бачить у компромісі моральну поразку.

Центристи вважають, що партія не може дозволити собі виглядати як сила, яка блокує роботу уряду.

Для Дональда Трампа цей фінал – політична перемога без бою. Адже його союзники подають угоду як доказ того, що демократи не здатні керувати навіть власною коаліцією.

Після ухвалення пакета Палатою представників (222 голоси "за" і 209 "проти") і підписання його Дональдом Трампом уряд США відновив роботу.

Але політична картина, яку залишив по собі найдовший шатдаун в історії, виглядає гнітюче для демократів. Республіканці зберігають образ сили, здатної "розблокувати" країну, тоді як демократи виглядають роз’єднаними та слабкими.

Хай там як, а криза всередині Демократичної партії лише починається.

У грудні на них чекає нове принципове голосування – щодо продовження субсидій Affordable Care Act.

І це голосування стане для демократів справжнім випробуванням.

Адже у разі чергової поразки демократи ризикують втратити не лише ініціативу, а й моральну перевагу – і це все напередодні виборів 2026 року.

