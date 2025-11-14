Почему шатдаун в США завершился не в пользу демократов и что будет с ними дальше

Самый длительный шатдаун в истории США – 43 дня продолжалась частичная остановка работы федерального правительства.

Обычно подобные кризисы в США заканчивались компромиссом между республиканцами и демократами. Однако не в этот раз – нынешний шатдаун закончился не как политический компромисс, а как поражение Демократической партии.

О капитуляции демократов и ее возможных последствиях читайте в статье кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Шатдаун в пользу Трампа: как конец бюджетного кризиса стал поражением для Демпартии США. Далее – краткое изложение.

Рекордный шатдаун завершился подписанием президентом Дональдом Трампом закона о возобновлении работы правительства.

Этот шаг стал капитуляцией в отношении главного требования демократов – продления налоговых кредитов, которые снижают стоимость медицинского страхования для 24 миллионов американцев.

Стоит уточнить: причиной шатдауна были именно вопросы продления федеральных субсидий на медицинское страхование.

Еще в сентябре демократы заблокировали республиканский законопроект о финансировании правительства, требуя включить в него продление налоговых кредитов, которые делают полисы Affordable Care Act доступными для миллионов американцев.

Однако после 43 дней противостояния демократы согласились на уступки без выполнения своего ключевого главного условия.

Шатдаун был преодолен благодаря тому, что вместе с республиканцами проголосовали восемь сенаторов-демократов.

Среди них – четыре бывших губернатора, два члена бюджетного комитета и еще двое, которые уже объявили об отставке.

А кроме того – ни один не переизбирается на промежуточных выборах 2026 года.

Их общий аргумент: остановить экономический ущерб важнее, чем сохранить идеологическую чистоту.

Внутри Демократической партии это событие нарушило тонкое равновесие между стратегиями.

Прогрессивное крыло видит в компромиссе моральное поражение.

Центристы считают, что партия не может позволить себе выглядеть как сила, блокирующая работу правительства.

Для Дональда Трампа этот финал – политическая победа без боя. Ведь его союзники представляют соглашение как доказательство того, что демократы не способны управлять даже собственной коалицией.

После принятия пакета Палатой представителей (222 голоса "за" и 209 "против") и подписания его Дональдом Трампом правительство США возобновило работу.

Но политическая картина, которую оставил после себя самый длительный шатдаун в истории, выглядит удручающе для демократов. Республиканцы сохраняют образ силы, способной "разблокировать" страну, тогда как демократы выглядят разобщенными и слабыми.

Как бы то ни было, кризис внутри Демократической партии только начинается.

В декабре их ждет новое принципиальное голосование – о продлении субсидий Affordable Care Act.

И это голосование станет для демократов настоящим испытанием.

Ведь в случае очередного поражения демократы рискуют потерять не только инициативу, но и моральное преимущество – и это все накануне выборов 2026 года.

Подробнее – в материале Светланы Ковальчук Шатдаун в пользу Трампа: как конец бюджетного кризиса стал поражением для Демпартии США.