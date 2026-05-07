Грецькі водолази дослідять суховантаж, що потонув дорогою до України

У четвер грецькі водолази планують оглянути уламки турецького вантажного судна, яке затонуло біля острова Андрос в Егейському морі без людських жертв, але викликає занепокоєння щодо можливого екологічного збитку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Грецькі органи влади, зокрема Національна розвідувальна служба, також пильно стежать за подіями, пов’язаними з корабельною аварією, що сталася в середу. Судно Corsage C під прапором Вануату, як повідомляється, перебуває у чорному списку міжнародних перевізників, а також існують побоювання, що окрім зареєстрованого вантажу у 3 тисячі тонн соди воно могло перевозити додатковий, незадекларований вантаж.

За даними берегової охорони, судно вийшло з хорватського порту і прямувало до України, коли сіло на мілину на скелях біля північного узбережжя Андроса і затонуло до світанку. Усі дев'ять членів екіпажу – вісім турків та один громадянин Азербайджану – були врятовані, їхнє здоров'я у доброму стані.

52-річний капітан та 32-річний вахтовий офіцер, обидва громадяни Туреччини, були заарештовані та звинувачені, зокрема, у недбалості, що призвела до катастрофи.

Точні причини затоплення судна розслідуються. Берегова охорона повідомила, що погодні умови на момент аварії були сприятливими.

Влада розгорнула масштабну операцію з метою запобігання екологічному збитку від судна Corsage C, яке перевозило у своїх баках невизначену кількість палива.

На місце події було направлено два спеціалізовані судна берегової охорони для очищення, а навколо затонулого судна було встановлено плавучий боновий загороджувач для уловлювання палива, яке могло витекти, перш ніж воно досягне берегів Андроса або інших сусідніх островів.

