Опитування: понад 50% поляків позитивно оцінили 100 днів президентства Навроцького

Після 100 днів президентства Кароля Навроцького у Польщі, понад половина населення оцінює його діяльність як позитивну.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Опитування IBRiS свідчить, що 55,8% поляків задоволені діяльністю Навроцького після перших 100 днів на посаді, натомість 30,8% респондентів висловили негативну оцінку, а 13,4% не змогли визначитися.

Найвищу підтримку Навроцький має серед виборців "Права і справедливості" – 99%, а також "Конфедерації" – 75%.

Президент Польщі отримує більш позитивні оцінки від чоловіків (64%), мешканців малих міст і сільських районів (52%), а також людей із середньою та професійною освітою – 55% та 63%.

Найчастіше позитивно про нього висловлювалися ті, хто отримує інформацію з інтернету, YouTube, Telewizja Republika та TVP.

Раніше писали, що Навроцький очолює рейтинг довіри серед громадян країни, на другому місці – очільник МЗС та віцепрем’єр Радослав Сікорський.

А понад половина поляків дали негативну оцінку роботі Дональда Туска на посаді прем’єр-міністр.