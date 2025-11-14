Опрос: более 50% поляков положительно оценили 100 дней президентства Навроцкого
После 100 дней президентства Кароля Навроцкого в Польше более половины населения оценивает его деятельность как положительную.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
Опрос IBRiS показывает, что 55,8% поляков удовлетворены деятельностью Навроцкого после первых 100 дней на посту, в то время как 30,8% респондентов выразили негативную оценку, а 13,4% не смогли определиться.
Наибольшую поддержку Навроцкий имеет среди избирателей "Права и справедливости" – 99%, а также "Конфедерации" – 75%.
Президент Польши получает более положительные оценки от мужчин (64%), жителей малых городов и сельских районов (52%), а также людей со средним и профессиональным образованием – 55% и 63%.
Чаще всего положительно о нем высказывались те, кто получает информацию из интернета, YouTube, Telewizja Republika и TVP.
Ранее писали, что Навроцкий возглавляет рейтинг доверия среди граждан страны, на втором месте – глава МИД и вице-премьер Радослав Сикорский.
А более половины поляков дали негативную оценку работе Дональда Туска на посту премьер-министра.