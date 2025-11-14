Беларусь перевезла все литовские грузовики на специальные стоянки у границы

В Беларуси заявили, что все литовские фуры, которые остались на обочинах подъездных дорог к пунктам пропуска на границе, были перевезены на специальные стоянки до конца дня 13 ноября.

Об этом белорусской БЕЛТИ сообщил Государственный таможенный комитет страны, передает "Европейская правда".

Накануне Беларусь сообщила, что перевезла более тысячи литовских грузовиков, застрявших после закрытия границы, на специальные стоянки вблизи пунктов пропуска, а более двухсот водителей разыскивали – им также угрожали санкциями.

По состоянию на утро 14 ноября, все литовские фуры, оставшиеся на обочинах подъездных дорог к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", были размещены на специально оборудованных площадках.

В белорусском ведомстве отметили, что в целом на предусмотренных стоянках, которые охраняются таможенными органами, размещено 1243 литовских грузовика: "Берестовица" – 454, "Бенякони" – 193, "Котловка" – 379, "Каменный Лог" – 154, "Сморгонь" – 63.

В ГТС добавили, что пребывание водителей в этих транспортных средствах не является необходимым. При этом соответствующие бытовые условия на местах стоянок созданы.

Напомним, Литва на один месяц, до 30 ноября, оставила закрытой границу с Беларусью в ответ на регулярные гибридные "налеты" метеошаров с контрабандой, которые вынуждают останавливать работу аэропортов.

В результате контрмер Беларуси в стране застряли не менее тысячи литовских фур. Их заставили остановиться на определенных площадках и платить за каждый день пребывания в Беларуси.

В ассоциации перевозчиков в связи с этим заявили, что допускают акции протеста в Литве.

Премьер-министр Инга Ругинене со своей стороны подчеркивает, что от правительства поступали достаточно четкие сигналы о возможности закрытия границы, и перевозчики должны были понимать, что продолжение работы становится рискованным.

12 ноября в Литве заявили, что Беларусь в очередной раз отказалась выпустить литовские грузовики. В то же время из Минска поступило предложение о переговорах по ситуации на границе.