Посол Британії відреагував на масовану атаку Росії

Новини — П'ятниця, 14 листопада 2025, 11:39 — Іванна Костіна

Новий посол Британії Ніл Кромптон прокоментував масовану російську атаку на регіони України.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Посол висловив жаль, що його перше повідомлення у соцмережі на посаді присвячене "жахливій ночі російських ракет і безпілотників у Києві та по всій Україні".

"Цивільні особи були поранені і вбиті, в тому числі діти. Велика Британія продовжує надавати підтримку, як у сфері протиповітряної оборони, так і виділивши цього тижня 13 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт енергосистеми", – написав Кромптон.

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в нового посла Великої Британії Ніла Кромптона 5 листопада.

У ніч проти 14 листопада Росія масовано атакувала українські регіони, внаслідок чого зазнала пошкоджень, зокрема, низка цивільної інфраструктури.

Як зазначав Зеленський, від уламків "Іскандера" пошкоджене посольство Азербайджану. Головний напрямок атаки – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині, додав він.

