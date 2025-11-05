В Україні починає роботу новий посол Британії

Президент Володимир Зеленський у середу прийняв вірчі грамоти в нового посла Великої Британії Ніла Кромптона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави написав у Telegram.

Зеленський повідомив, що прийняв вірчі грамоти в новопризначених послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі та "привітав із початком місії".

"З кожним окремо поспілкувалися, обговорили ключові напрями співпраці. Серед тем – підтримка України, посилення санкційного тиску на Росію, розвиток двосторонніх відносин", – додав він.

Про призначення Ніла Кромптона послом Британії в Україні стало відомо у жовтні.

До призначення він протягом п'яти років був послом Британії у Саудівській Аравії, а також очолював директорати МЗС Британії щодо Близького Сходу та Східної Європи.

Попередній посол Британії Мартін Гарріс у вересні 2025-го завершив роботу в Україні через два роки на посаді.

Його попередниця Мелінда Сіммонс нещодавно очолила посольство у Польщі.