Посол Великобритании отреагировал на массированную атаку России

Новый посол Великобритании Нил Кромптон прокомментировал массированную российскую атаку на регионы Украины.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Посол выразил сожаление, что его первое сообщение в соцсети в должности посвящено "ужасной ночи российских ракет и беспилотников в Киеве и по всей Украине".

"Гражданские лица были ранены и убиты, в том числе дети. Великобритания продолжает оказывать поддержку, как в сфере противовоздушной обороны, так и выделив на этой неделе 13 миллионов фунтов стерлингов на ремонт энергосистемы", – написал Кромптон.

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у нового посла Великобритании Нила Кромптона 5 ноября.

В ночь на 14 ноября Россия массированно атаковала украинские регионы, в результате чего были повреждены, в частности, ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Как отметил Зеленский, от обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана. Главное направление атаки – Киев, били также по Киевской, Харьковской, Одесской областям, добавил он.