Фінляндія засудила масовану атаку РФ по містах України

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, яка також є чинною главою ОБСЄ, засудила останню масовану атаку Росії по Україні, зокрема по Києву.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

Міністерка зазначила, що Київ став об'єктом найжорсткіших обстрілів, що призвело до трагічної загибелі людей, численних поранень та значних руйнувань, а також висловила солідарність з жертвами та їхніми сім'ями.

"Фінляндія однозначно засуджує триваючі напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Міжнародне гуманітарне право встановлює тверде зобов'язання: цивільне населення має бути захищене в будь-який час. Росія має бути притягнута до відповідальності за постійні порушення міжнародного гуманітарного права", – заявила Валтонен.

У ніч проти 14 листопада Росія масовано атакувала українські регіони, внаслідок чого зазнала пошкоджень, зокрема, низка цивільної інфраструктури.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, від уламків "Іскандера" пошкоджене посольство Азербайджану. Головний напрямок атаки – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині, додав він.

Новий посол Британії Ніл Кромптон підтвердив підтримку України Британією після обстрілу.