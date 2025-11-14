Финляндия осудила массированную атаку РФ по городам Украины

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, которая также является действующим главой ОБСЕ, осудила последнюю массированную атаку России по Украине, в частности по Киеву.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

Министр отметила, что Киев стал объектом самых жестких обстрелов, что привело к трагической гибели людей, многочисленным ранениям и значительным разрушениям, а также выразила солидарность с жертвами и их семьями.

"Финляндия однозначно осуждает продолжающиеся нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Международное гуманитарное право устанавливает твердое обязательство: гражданское население должно быть защищено в любое время. Россия должна быть привлечена к ответственности за постоянные нарушения международного гуманитарного права", – заявила Валтонен.

В ночь на 14 ноября Россия массированно атаковала украинские регионы, в результате чего были повреждены, в частности, ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Как отметил президент Владимир Зеленский, от обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана. Главное направление атаки – Киев, били также по Киевской, Харьковской, Одесской областям, добавил он.

Новый посол Великобритании Нил Кромптон подтвердил поддержку Украины Великобританией после обстрела.