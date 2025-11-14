Укр Рус Eng

Суд у Німеччині стягнув з Google €465 млн за порушення антимонопольного законодавства

Новини — П'ятниця, 14 листопада 2025, 14:57 — Марія Ємець

Суд у Німеччині зобов’язав американську компанію Google сплатити конкурентам компенсації у розмірі 465 млн євро за недоброчесні практики, що порушують антимонопольне законодавство. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Регіональний суд у Берліні задовольнив позов проти Google з боку німецького порталу порівняння цін Idealo та зобов’язав американську компанію сплатити їм  465 млн євро компенсації за порушення антимонопольного законодавства. 

Idealo у позові звинуватили Google у зловживанні домінуючим становищем на ринку і просуванні у видачі результатів пошуку власних пропозицій, надаючи їм перевагу перед іншими, протягом 2008-2023 років. 

Суд підтвердив факти порушення антимонопольного законодавства, але присудив компенсацію суттєво меншу, аніж 3,5 млрд євро, як просили позивачі. 

Американський гігант ще може оскаржити рішення в апеляції.

Раніше у Німеччині почали розслідування щодо китайської платформи Temu. 

Тим часом Єврокомісія почала розслідування щодо Red Bull за можливі антиконкурентні практики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
Реклама: