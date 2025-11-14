Суд в Германии взыскал с Google €465 млн за нарушение антимонопольного законодательства

Суд в Германии обязал американскую компанию Google выплатить конкурентам компенсацию в размере 465 млн евро за недобросовестные практики, нарушающие антимонопольное законодательство.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Региональный суд в Берлине удовлетворил иск против Google со стороны немецкого портала сравнения цен Idealo и обязал американскую компанию выплатить им 465 млн евро компенсации за нарушение антимонопольного законодательства.

Idealo в иске обвинил Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и продвижении в выдаче результатов поиска собственных предложений, предоставляя им преимущество перед другими, в течение 2008-2023 годов.

Суд подтвердил факты нарушения антимонопольного законодательства, но присудил компенсацию существенно меньшую, чем 3,5 млрд евро, как просили истцы.

Американский гигант еще может обжаловать решение в апелляции.

