Бабиш обещает решить конфликт интересов, чтобы стать премьером Чехии

Лидер чешской партии ANO, победившей на парламентских выборах в октябре, Андрей Бабиш пообещал объявить о реорганизации своих бизнес-активов непосредственно перед назначением на пост премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чешский президент Петр Павел ранее потребовал, чтобы Бабиш прояснил ситуацию со своим многомиллиардным бизнесом в Центральной Европе.

Компании политика претендуют на государственные и европейские субсидии и государственные контракты, поэтому если он будет занимать пост главы правительства Чехии, это будет означать конфликт интересов.

В пятницу Бабиш сказал, что не будет продавать свою главную компанию Agrofert, но выполнит требования Чехии и ЕС – хотя и отказался сказать, как именно.

"Если президент (Павел. – Ред.) этого желает, то я скажу это публично. Я считаю, что следует действовать таким образом, чтобы я обнародовал решение непосредственно перед тем, как (президент) назначит меня", – добавил он.

Во время предыдущего срока Бабиша на посту премьер-министра Чехии в 2017-2021 годах конфликты интересов были постоянным предметом беспокойства.

Его компания Agrofert получала субсидии от ЕС, что в итоге привело к длительному судебному спору, в котором лидера ANO то осуждали, то оправдывали.

Движение ANO победило на парламентских выборах в Чехии 3-4 октября и формирует правительство с двумя правыми партиями – в частности, антиевропейской SPD.