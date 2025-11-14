На залізничному вокзалі Парижа знешкодили чоловіка з ножем

Французька поліція у пʼятницю затримала чоловіка, який витягнув ножа на залізничному вокзалі Монпарнас у Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Як повідомила прокуратура Парижа, на вокзалі поліція вистрілила щонайменше один раз в озброєного ножем чоловіка. Раніше його притягали до відповідальності за домашнє насильство.

"Поліцейський застосував зброю, щоб зупинити його (чоловіка з ножем. – Ред.). Потім чоловік завдав собі ножових поранень", – додали у прокуратурі.

За даними джерел BFMTV, в результаті інциденту двоє людей отримали поранення: чоловік з ножем і випадкова жертва. Обох доставили до лікарні.

Французький залізничний оператор SNCF повідомив, що внаслідок інциденту на невеликій частині вокзалу Монпарнас "було встановлено периметр безпеки", а рух поїздів дещо збився з графіка.

Цього тижня у французькій Бретані застрелили під час затримання чоловіка, що почав погрожувати поліції ножем.

Раніше на півдні Франції застрелили чоловіка, що ходив серед вулиці з мачете і під час затримання почав атакувати поліцейських.