На железнодорожном вокзале Парижа обезвредили мужчину с ножом

Новости — Пятница, 14 ноября 2025, 16:53 — Олег Павлюк

Французская полиция в пятницу задержала мужчину, который вытащил нож на железнодорожном вокзале Монпарнас в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Как сообщила прокуратура Парижа, на вокзале полиция выстрелила по крайней мере один раз в вооруженного ножом мужчину. Ранее его привлекали к ответственности за домашнее насилие.

"Полицейский применил оружие, чтобы остановить его (мужчину с ножом. – Ред.). Затем мужчина нанес себе ножевые ранения", – добавили в прокуратуре.

По данным источников BFMTV, в результате инцидента два человека получили ранения: мужчина с ножом и случайная жертва. Обоих доставили в больницу.

Французский железнодорожный оператор SNCF сообщил, что в результате инцидента на небольшой части вокзала Монпарнас "был установлен периметр безопасности", а движение поездов несколько сбилось с графика.

На этой неделе во французской Бретани застрелили при задержании мужчину, который начал угрожать полиции ножом.

Ранее на юге Франции застрелили мужчину, который ходил по улице с мачете и при задержании начал атаковать полицейских.

