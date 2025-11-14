В Минске жалуются, что Литва не отвечает на предложение МИД о переговорах по границе

В МИД Беларуси заявили, что еще не получили от Литвы ответа на свое предложение о переговорах по границе на уровне ведомств.

Как сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда", об этом сказал спикер МИД Беларуси Руслан Варанков.

По его словам, Литва предложила переговоры через пограничную службу, но не ответила на предложение Минска о диалоге на уровне МИД.

"До сих пор ответа МИД Литвы на наше предложение не поступало. Вместо этого от литовской стороны получили предложение о проведении в начале следующей недели встречи на уровне заместителей руководителей пограничных служб обеих стран по вопросу борьбы с трансграничной преступностью", – сообщил спикер.

Он продолжил, что это "созвучно шагам, которые Минск предлагал Вильнюсу" в течение последних лет, но "не решает вопрос открытия закрытых в одностороннем порядке пунктов пропуска".

"Учитывая комплексный характер данного вопроса, его решение возможно только на политико-дипломатическом уровне... Белорусская сторона к этому готова. Но есть другой, более простой вариант, не требующий переговоров – литовская сторона может просто отменить свое одностороннее решение о закрытии границы", – добавил спикер.

Напомним, Литва на один месяц, до 30 ноября, оставила закрытой границу с Беларусью в ответ на регулярные гибридные "налеты" метеошаров с контрабандой, которые вынуждают останавливать работу аэропортов.

В результате контрмер Беларуси в стране застряли не менее тысячи литовских фур. Их заставили остановиться на определенных площадках и платить за каждый день пребывания в Беларуси.

12 ноября Литва заявила, что Беларусь в очередной раз отказалась выпустить литовские грузовики. В то же время из Минска поступило предложение о переговорах по ситуации на границе.

Глава МИД Литвы призывает к санкциям ЕС против Беларуси, поскольку "шантаж метеошарами" выглядит как новый метод гибридной войны.