Аеропорт Кишинева отримав контроль над паливним терміналом підсанкційного "Лукойлу"

Аеропорт Кишинева, столиці Молдови, отримав під свій контроль у безоплатне користування паливний термінал російського "Лукойлу", що опинився під санкціями США.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це розповів міністр енергетики Дорін Жунгієту.

Міністр зазначив, що 12 листопада підписали договір про прийняття в управління активів аеропорту на безоплатній основі, а наступного дня оформили передачу майна.

За його словами, це є екстреним рішенням для забезпечення стабільності заправки літаків авіапальним, оскільки з 21 листопада "Лукойл" через санкції США не зможе постачати нафтопродукти і експлуатувати свої АЗС.

Окрім того, влада Молдови домовилася з румунською компанією про продаж авіаційного палива аеропорту на найближчий час.

Жунгієту зазначив, що наступним етапом стане купівля активів та інфраструктури аеропорту, які зараз належать "Лукойлу".

Як відомо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові санкції проти Росії, зокрема проти "Роснєфті" та "Лукойлу".

