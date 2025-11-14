Аэропорт Кишинева получил контроль над топливным терминалом подсанкционного "Лукойла"

Аэропорт Кишинева, столицы Молдовы, получил под свой контроль в безвозмездное пользование топливный терминал российского "Лукойла", оказавшегося под санкциями США.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом рассказал министр энергетики Дорин Жунгиету.

Министр отметил, что 12 ноября был подписан договор о принятии в управление активов аэропорта на безвозмездной основе, а на следующий день оформили передачу имущества.

По его словам, это является экстренным решением для обеспечения стабильности заправки самолетов авиатопливом, поскольку с 21 ноября "Лукойл" из-за санкций США не сможет поставлять нефтепродукты и эксплуатировать свои АЗС.

Кроме того, власти Молдовы договорились с румынской компанией о продаже авиационного топлива аэропорту на ближайшее время.

Жунгиету отметил, что следующим этапом станет покупка активов и инфраструктуры аэропорта, которые сейчас принадлежат "Лукойлу".

Как известно, в конце октября США впервые при второй каденции Дональда Трампа применили новые санкции против России, в частности против "Роснефти" и "Лукойла".

