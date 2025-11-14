У Болгарії визначились, хто тимчасово управлятиме заводом підсанкційного "Лукойлу"

Болгарський уряд у пʼятницю номінував керівника податкової служби Румена Спецова на посаду спеціального керівника нафтопереробного заводу в Бургасі, який належить підсанкційній російській компанії "Лукойл".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Обґрунтовуючи пропозицію призначити Спецова тимчасовим керівником заводу "Лукойлу". міністр економіки Болгарії Петар Дилов сказав, що той має довіру міжнародних партнерів.

"Він є нейтральним щодо місцевих та міжнародних учасників конкурентного бізнесу з нафтою та нафтопродуктами. Він має досвід у цій сфері завдяки багаторічній контрольно-наглядовій діяльності", – сказав він.

Очікується, що вже в понеділок Спецов буде внесений до торгового реєстру як спеціальний керуючий і почне виконувати свої функції.

Санкції США проти "Лукойлу", які набудуть чинності 21 листопада, викликали занепокоєння серед болгарських лідерів, що вони можуть призвести до закриття важливого нафтопереробного заводу в Бургасі.

Тиждень тому парламентським голосуванням уряд отримав повноваження конфіскувати активи "Лукойлу" в Болгарії, де компанія має квазімонополію з мережею нафтових складів, автозаправних станцій, а також фірмами, що постачають судна та літаки.

