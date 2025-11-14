В Болгарии определились, кто временно будет управлять заводом подсанкционного "Лукойла"

Болгарское правительство в пятницу номинировало руководителя налоговой службы Румена Спецова на должность специального руководителя нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, который принадлежит подсанкционной российской компании "Лукойл".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Обосновывая предложение назначить Спецова временным руководителем завода "Лукойла", министр экономики Болгарии Петар Дилов сказал, что тот пользуется доверием международных партнеров.

"Он нейтрален по отношению к местным и международным участникам конкурентного бизнеса с нефтью и нефтепродуктами. Он имеет опыт в этой сфере благодаря многолетней контрольно-надзорной деятельности", – сказал он.

Ожидается, что уже в понедельник Спецов будет внесен в торговый реестр как специальный управляющий и начнет выполнять свои функции.

Санкции США против "Лукойла", которые вступят в силу 21 ноября, вызвали беспокойство среди болгарских лидеров, что они могут привести к закрытию важного нефтеперерабатывающего завода в Бургасе.

Неделю назад парламентским голосованием правительство получило полномочия конфисковать активы "Лукойла" в Болгарии, где компания имеет квазимонополию с сетью нефтяных складов, автозаправочных станций, а также фирмами, поставляющими суда и самолеты.

Читайте также: Разгром "Лукойла": как санкции уничтожили одну из ключевых опор Кремля в Европе.