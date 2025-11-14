Румунія викликала посла Росії через падіння російського дрона на своїй території

Посла Росії в Бухаресті у пʼятницю викликали до Міністерства закордонних справ Румунії у звʼязку з падінням російського дрона на румунській території.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні МЗС Румунії.

Під час виклику послу РФ надали "очевидні, обширні та вагомі докази порушення повітряного простору Румунії безпілотним літальним апаратом російських збройних сил у ніч з 10 на 11 листопада 2025 року".

"Уламки, вилучені румунськими властями з місця падіння літального апарата, безсумнівно підтверджують його приналежність та участь у масових атаках тієї ночі проти цивільної інфраструктури України, розташованої поблизу кордону з Румунією", – йдеться в повідомленні.

Румунська сторона висловила Росії протест проти дій, які порушують суверенітет Румунії та відбуваються не вперше, додало румунське зовнішньополітичне відомство.

"Було зазначено, Румунія має право вживати необхідних законних заходів для захисту своїх громадян і території, в тому числі за допомогою всього спектру політичних інструментів, включно із санкціями", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що румунські військові через несприятливі погодні умови не змогли підняти в повітря винищувачі для потенційного збиття російських дронів.

А речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрей Церня іронічно відреагував на заяву ФСБ про нібито зрив української операції з викрадення носія ракет "Кинджал", щоб потім збити літак засобами протиповітряної оборони.