Румыния вызвала посла России из-за падения российского дрона на своей территории

Посла России в Бухаресте в пятницу вызвали в Министерство иностранных дел Румынии в связи с падением российского дрона на румынской территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД Румынии.

Во время вызова послу РФ предоставили "очевидные, обширные и веские доказательства нарушения воздушного пространства Румынии беспилотным летательным аппаратом российских вооруженных сил в ночь с 10 на 11 ноября 2025 года".

"Обломки, изъятые румынскими властями с места падения летательного аппарата, несомненно подтверждают его принадлежность и участие в массовых атаках той ночью против гражданской инфраструктуры Украины, расположенной вблизи границы с Румынией", – говорится в сообщении.

Румынская сторона выразила России протест против действий, которые нарушают суверенитет Румынии и происходят не впервые, добавило румынское внешнеполитическое ведомство.

"Было отмечено, что Румыния имеет право принимать необходимые законные меры для защиты своих граждан и территории, в том числе с помощью всего спектра политических инструментов, включая санкции", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что румынские военные из-за неблагоприятных погодных условий не смогли поднять в воздух истребители для потенциального сбития российских дронов.

А представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Церня иронично отреагировал на заявление ФСБ о якобы сорванной украинской операции по похищению носителя ракет "Кинжал", чтобы затем сбить самолет средствами противовоздушной обороны.