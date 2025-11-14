Качка: корупційний скандал не вплине на переговори про вступ до ЄС

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка сказав, що західні партнери позитивно оцінили дії влади на тлі корупційного скандалу в українській енергетиці.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю "Укрінформу".

За словами Качки, реакція партнерів України "повністю збіглася з нашою реакцією на цей скандал".

"Ми чітко побачили, що оцінка дій української влади у відповідь на цю кризу з боку західних партнерів є позитивною", – сказав він, додавши, що Київ розраховує на допомогу європейських інституцій і "колег з інших урядів" у вирішенні проблеми.

Віцепремʼєр окремо сказав, що лише угорський премʼєр Віктор Орбан на тлі корупційного скандалу закликав не підтримувати Україну.

"А щодо реакції західних політиків, ми скоріше почули об'єктивну оцінку – що уряд реагує правильним шляхом, швидко, чітко і однозначно очищаючи свої лави, що антикорупційні інституції працюють", – розповів Качка.

"Це саме те, на чому наголошувалось і у звіті Єврокомісії про розширення, у попередніх робочих звітах, і документах, а також пріоритетах, які є в переговорному процесі. Тому на сам переговорний процес цей скандал не вплине", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

