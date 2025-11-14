Качка: коррупционный скандал не повлияет на переговоры о вступлении в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сказал, что западные партнеры положительно оценили действия власти на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Укринформу".

По словам Качки, реакция партнеров Украины "полностью совпала с нашей реакцией на этот скандал".

"Мы четко увидели, что оценка действий украинской власти в ответ на этот кризис со стороны западных партнеров является положительной", – сказал он, добавив, что Киев рассчитывает на помощь европейских институтов и "коллег из других правительств" в решении проблемы.

Вице-премьер отдельно сказал, что только венгерский премьер Виктор Орбан на фоне коррупционного скандала призвал не поддерживать Украину.

"А что касается реакции западных политиков, мы скорее услышали объективную оценку – что правительство реагирует правильным образом, быстро, четко и однозначно очищая свои ряды, что антикоррупционные институты работают", – рассказал Качка.

"Это именно то, на чем делался акцент и в отчете Еврокомиссии о расширении, в предыдущих рабочих отчетах и документах, а также в приоритетах, которые есть в переговорном процессе. Поэтому на сам переговорный процесс этот скандал не повлияет", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.

