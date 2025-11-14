Сибіга розповів про розмову з главою МЗС Румунії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про телефонну розмову з румунською колегою Оаною Цою з багатьох питань.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X.

Сибіга зазначив, що розповів очільниці МЗС Румунії про останні російські удари по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі.

I had a substantial call with Foreign Minister of Romania @Oana_Toiu.



I briefed my counterpart on Russia’s intensified strikes against Ukraine and our critical infrastructure.



We focused on the main topics of our bilateral cooperation, shared security challenges in the region,… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 14, 2025

Також говорили про основні питання двосторонньої співпраці, безпекові виклики у регіоні та реалізацію "домовленостей, досягнутих минулого тижня у розмові наших президентів".

"Також ми говорили про румунську національну меншину в Україні та її освітні права. Підтвердив, що підхід України залишається відкритим, добросусідським та заснованим на взаємній повазі й партнерстві з Румунією", – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, у п’ятницю Румунія викликала посла Росії через чергове падіння російського БпЛА на своїй території.

Азербайджан також викликав посла РФ через пошкодження свого посольства у Києві під час нічого обстрілу.