Сибига рассказал о разговоре с главой МИД Румынии
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о телефонном разговоре с румынской коллегой Оаной Цою по многим вопросам.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X.
Сибига отметил, что рассказал главе МИД Румынии о последних российских ударах по Украине, в частности по критической инфраструктуре.
I had a substantial call with Foreign Minister of Romania @Oana_Toiu.
I briefed my counterpart on Russia’s intensified strikes against Ukraine and our critical infrastructure.
We focused on the main topics of our bilateral cooperation, shared security challenges in the region,…– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 14, 2025
Также говорили об основных вопросах двустороннего сотрудничества, вызовы безопасности в регионе и реализацию "договоренностей, достигнутых на прошлой неделе в разговоре наших президентов".
"Также мы говорили о румынском национальном меньшинстве в Украине и его образовательных правах. Подтвердил, что подход Украины остается открытым, добрососедским и основанным на взаимном уважении и партнерстве с Румынией", – отметил Сибига.
Напомним, в пятницу Румыния вызвала посла России из-за очередного падения российского БПЛА на своей территории.
Азербайджан также вызвал посла РФ из-за повреждения своего посольства в Киеве во время ничего обстрела.