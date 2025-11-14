ЗМІ: посланець Трампа планує зустріч із представником ХАМАС

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф планує найближчим часом зустрітися з головним переговірником терористичного угруповання ХАМАС Халілом аль-Хайя.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times із посиланням на двох людей, ознайомлених із планами Віткоффа.

Точна дата зустрічі Віткоффа з аль-Хайя, якого вважають причетним до планування нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, все ще не відома, ідеться в матеріалі.

Джерела NYT додали, що посланник Трампа хоче зокрема порушити питання припинення вогню у секторі Гази.

Також співрозмовники видання сказали, що плани можуть змінитися.

Зустріч між Віткоффом і аль-Хайя засвідчить бажання адміністрації Дональда Трампа підтримувати прямий зв'язок із ХАМАС – незважаючи на те, що США визнали його іноземною терористичною організацією.

Посланник Трампа вже бачився з представником ХАМАС у жовтні під час переговорів про припинення вогню в секторі Гази, якого було досягнуто з Ізраїлем.

ЗМІ раніше повідомляли, що США пропонували бойовикам ХАМАС безпечний прохід з контрольованих Ізраїлем районів Гази в райони, контрольовані угрупованням.

В адміністрації Трампа також непублічно висловлювали побоювання, що премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу може вийти з мирної угоди.