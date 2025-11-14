СМИ: посланник Трампа планирует встречу с представителем ХАМАС

Специальный посланник президента США Стив Виткофф планирует в ближайшее время встретиться с главным переговорщиком террористической группировки ХАМАС Халилом аль-Хайя.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух человек, знакомых с планами Виткоффа.

Точная дата встречи Виткоффа с аль-Хайя, которого считают причастным к планированию нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, все еще неизвестна, говорится в материале.

Источники NYT добавили, что посланник Трампа хочет, в частности, поднять вопрос о прекращении огня в секторе Газа.

Также собеседники издания сказали, что планы могут измениться.

Встреча между Виткоффом и аль-Хайя подтвердит желание администрации Дональда Трампа поддерживать прямую связь с ХАМАС – несмотря на то, что США признали его иностранной террористической организацией.

Посланник Трампа уже встречался с представителем ХАМАС в октябре во время переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которое было достигнуто с Израилем.

СМИ ранее сообщали, что США предложили боевикам ХАМАС безопасный проход из контролируемых Израилем районов Газы в районы, контролируемые группировкой.

В администрации Трампа также непублично выражали опасения, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из мирного соглашения.