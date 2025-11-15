В ЄС розповіли про роботу над новим пакетом санкцій проти Росії

ЄС приступив до роботи над новим пакетом санкцій проти Росії на тлі того, як Кремль не демонструє жодної готовності до мирного врегулювання розв’язаної ним агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час візиту у Берлін, її цитує dpa.

У німецькій столиці Каллас, зокрема, зустрілась з міністром оборони Борисом Пісторіусом.

Після зустрічі вона заявила: "Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати".

За словами Каллас, саме тому "ми повинні продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою санкцій".

Вона також високо оцінила останні каральні заходи, введені урядом США під керівництвом президента Дональда Трампа щодо російських нафтових компаній.

"Санкції працюють краще, коли вони доповнюються підтримкою міжнародних партнерів", – сказала Каллас.

Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії стане 20-м за рахунком.

У жовтні Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

"Енергетичний" блок пакета санкцій, зокрема, передбачає заборону імпорту російського СПГ.

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої пропозиції до 20-го пакета санкцій проти Росії.