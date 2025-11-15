В ЕС рассказали о работе над новым пакетом санкций против России

ЕС приступил к работе над новым пакетом санкций против России на фоне того, как Кремль не демонстрирует никакой готовности к мирному урегулированию развязанной им агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время визита в Берлин, ее цитирует dpa.

В немецкой столице Каллас, в частности, встретилась с министром обороны Борисом Писториусом.

После встречи она заявила: "Войны проигрывают те, у кого первыми заканчиваются деньги или солдаты".

По словам Каллас, именно поэтому "мы должны продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций".

Она также высоко оценила последние карательные меры, введенные правительством США под руководством президента Дональда Трампа в отношении российских нефтяных компаний.

"Санкции работают лучше, когда они дополняются поддержкой международных партнеров", – сказала Каллас.

Следующий пакет санкций ЕС против России станет 20-м по счету.

В октябре Евросоюз окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.

"Энергетический" блок пакета санкций, в частности, предусматривает запрет импорта российского СПГ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих предложениях к 20-му пакету санкций против России.