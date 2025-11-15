Мерц розповів, як майже щодня веде переговори щодо використання росактивів для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав врешті ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів для підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького уряду наводить DW.

Мерц підкреслив, що Україну потрібно забезпечити довгостроковими фінансовими ресурсами для оборони.

"Це для нас високий пріоритет, найвищий пріоритет", – наголосив глава федерального уряду, додавши, що він "майже щодня" веде переговори на цю тему з Єврокомісією і державами – членами ЄС.

За його словами, Єврокомісія наразі вивчає внесені ним пропозиції.

Як відомо, план ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.

У ЄС запевняють, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.

Також у Єврокомісії заявили, що Британія та Канада можуть надати власні "репараційні позики" Україні.