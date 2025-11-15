Мерц рассказал, как почти ежедневно ведет переговоры об использовании росактивов для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал наконец принять решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого правительства приводит DW.

Мерц подчеркнул, что Украину нужно обеспечить долгосрочными финансовыми ресурсами для обороны.

"Это для нас высокий приоритет, самый высокий приоритет", – подчеркнул глава федерального правительства, добавив, что он "почти ежедневно" ведет переговоры на эту тему с Еврокомиссией и государствами – членами ЕС.

По его словам, Еврокомиссия в настоящее время изучает внесенные им предложения.

Как известно, план ЕС по "репарационному займу" Украине с использованием российских активов затормозился из-за оговорки Бельгии, на территории которой хранится основная часть россактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.

В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.

Также в Еврокомиссии заявили, что Великобритания и Канада могут предоставить собственные "репарационные займы" Украине.