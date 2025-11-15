В Риге бушевал масштабный пожар на предприятии по переработке металлолома
Суббота, 15 ноября 2025
В ночь с 14 на 15 ноября в латвийской столице Риге на территории предприятия Tolmets, занимающегося сбором и переработкой металлолома, вспыхнул крупный пожар.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Сообщается, что горел склад металлолома на улице Гранита.
Поскольку дым начал распространяться в сторону окраин Дрейлины, Рижское самоуправление призвало жителей закрыть окна.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 22.00. Локализовать пожар удалось только в субботу, около 08.30.
Общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Причины возгорания будут установлены в ходе расследования.
