В Риге бушевал масштабный пожар на предприятии по переработке металлолома

В ночь с 14 на 15 ноября в латвийской столице Риге на территории предприятия Tolmets, занимающегося сбором и переработкой металлолома, вспыхнул крупный пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что горел склад металлолома на улице Гранита.

Поскольку дым начал распространяться в сторону окраин Дрейлины, Рижское самоуправление призвало жителей закрыть окна.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 22.00. Локализовать пожар удалось только в субботу, около 08.30.

Общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Причины возгорания будут установлены в ходе расследования.

