Сибіга розповів главі МЗС Швеції про розслідування корупційних скандалів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході розмови зі своєю шведською колегою Марією Мальмер-Стенергард торкнувся теми розслідування останніх корупційних скандалів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Сибіга також поінформував шведську міністерку про наслідки масованих атак Росії та ситуацію на полі бою.

"Ми зосередилися на подальших спільних зусиллях для зміцнення України та наших оборонних спроможностей. У цьому контексті ми підкреслили важливість нещодавно підписаної угоди, яка відкриває шлях для того, щоб Україна могла отримати винищувачі Gripen", – додав він.

Сибіга подякував Швеції за підтримку, зокрема за життєво важливі пакети енергетичної допомоги та принципову позицію щодо використання заморожених російських активів.

"Я також поінформував свою колегу про реакцію України на останні антикорупційні розслідування та нашу тверду відданість забезпеченню підзвітності", – зазначив глава МЗС України.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

