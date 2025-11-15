Сибига рассказал главе МИД Швеции о расследовании коррупционных скандалов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе беседы со своей шведской коллегой Марией Мальмер-Стенергард затронул тему расследования последних коррупционных скандалов.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Сибига также проинформировал шведского министра о последствиях массированных атак России и ситуации на поле боя.

"Мы сосредоточились на дальнейших совместных усилиях по укреплению Украины и наших оборонных возможностей. В этом контексте мы подчеркнули важность недавно подписанного соглашения, которое открывает путь для того, чтобы Украина могла получить истребители Gripen", – добавил он.

Сибига поблагодарил Швецию за поддержку, в частности за жизненно важные пакеты энергетической помощи и принципиальную позицию по использованию замороженных российских активов.

"Я также проинформировал свою коллегу о реакции Украины на последние антикоррупционные расследования и нашей твердой приверженности обеспечению подотчетности", – отметил глава МИД Украины.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.

